Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : Lanet


28 Ocak 2024 01:36
Acill Cevap Lütfen
Herhangi Bir Bakanlıkta GİH olarak X mesleğini icra ediyorum bakanlıktaki yine aynı statüde bulunan GİH Y mesleğine gerekli şartları karşıladığım takdirde dilekçe versem geçiş yapabilir miyim

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