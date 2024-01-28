Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : Lanet


28 Ocak 2024 02:28
Engelli raporu

Bir kamu kurumunda memur olarak çalışıyorum, kanser hastalığım sebebiyle engelli raporu aldım. Engelli kpss ye girsem başka bir kurumu tercih edip atanabilir miyim (istifa etmeden)

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