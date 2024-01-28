Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


28 Ocak 2024 05:53
Khk ile ihraç olduktan sonra Hizmet birleştirmeyle emekli olup ikramiye alamayanlar...

Arkadaşlar 25 yılı kamuda tamamlamayıp 4a veya 4b statüsünden 25 yılı tamamlayıp emekli olan arkadaşlar ikramiye konusunu işleyeceğiz hakkımız nedir gikir alış verişinde bulunacağız.

Çok Yazılan Konular

İdare mahkemesi iade kararı27 Aralık'ta açığa alınan memurlar2024 Şubat ayı mazaret atamasıEgm Fetö idari soruşturmaTrafik branşında iş yapamaz hale geldikKolluk gözetim komisyonu Telekom egm tarifeleri ne zaman güncellenir Taltif duyumuTayin ( Balıkesir - Antalya)Emekli Astsubay Başçavuş'un cenaze töreni

Sözlük

Minyon 4 tembel 3 Tesettürde dar ve kıvrık paça kot modası 5 beyaz tenli olmak 8 laz kapital 1 yorgana nevresim geçirme 4 İçinden geleni söyle 2 Sabah erken kalkma alışkanlığı 1 mutlu eden insanlar 5 Öksürük senfonisi 2

Son Haberler

Mirasçılar dava açtı, 40 yıllık hastaneye kilit takıldıDiyanet İşleri Başkanlığı 16 kadın il müftü yardımcısı alacak'TOKİ arazilere çöktü, 250 kişi mağdur oldu' iddiasına açıklamaJaponya'daki depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısı 236'ya çıktıBurdur'da müstakil evde çıkan yangında bir kişi öldü

Editörün Seçimi

Röportaj - serpiliBüyükşehir tazminatıTÜİK itirafı hissedilen enflasyon yüzde 129Memurların Kangrene Dönen Sorunları!!Yüzde 2 Sendika Barajı İptal edildiMaaş Günü Bir Memurun Kafasında Dönenler2024 Ocak maaşlarımızı yazalımYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Belediyede düz memur maaşı ne kadardır ?2024 atama tahmini sayı