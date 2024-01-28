Üniye başvurup gitmeyecekler feragat edin

11 bine yakın sağlık bakanlığı aldı

Şimdi 15 binin ortalama 2 -3 bini ortaöğretim olsa 12-13 bin lisans olur

toplam 24 bin alım

Üniversite hastanesine gidenler ve tercih veremeyip sapmalarla ortalama 28 binleri görür ben 68 in altına çok düşeceğini sanmıyorum tabiki bu tahmin

Çünkü ilk atamalara mezunlar yetişmediği in sapma çok olur ama bu son atama 4 ler mezun oldu sadece 3.sınıf girenler tercih veremeyecek o yüzden sapma çok olmaz

68-70 puan aralığında yığılma çok

Umarım herkesin gönlüne göre olur