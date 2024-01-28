KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : ayşegül bgm


28 Ocak 2024 08:06
Üniye başvurup gitmeyecekler feragat edin

Hemşire arkadaşlar sayın meslektaşlarım Sayılar atanıp-atanmama durumu az-çok belli oldu

Ankara?da gazi ve Ankara üniversiteleri alımlarına başvurup gitmeme kararı alan güzel insanlar lütfen feragat edinde yedeklere hızlı düşsün

Duyarlı olacağınızdan şüphem yok

Herkes için hayırlısını diliyorum


Rose nurse
Aday Memur
28 Ocak 2024 08:14

Sizce kaç puanla kapatır sağlık bakanlığı alımları?


Lisans-hemsireee
Aday Memur
28 Ocak 2024 09:31

11 bine yakın sağlık bakanlığı aldı

Şimdi 15 binin ortalama 2 -3 bini ortaöğretim olsa 12-13 bin lisans olur

toplam 24 bin alım

Üniversite hastanesine gidenler ve tercih veremeyip sapmalarla ortalama 28 binleri görür ben 68 in altına çok düşeceğini sanmıyorum tabiki bu tahmin

Çünkü ilk atamalara mezunlar yetişmediği in sapma çok olur ama bu son atama 4 ler mezun oldu sadece 3.sınıf girenler tercih veremeyecek o yüzden sapma çok olmaz

68-70 puan aralığında yığılma çok

Umarım herkesin gönlüne göre olur

Toplam 2 mesaj

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