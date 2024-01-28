Geç kadroya geçirilme

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : ayşegül bgm
Çok Yazılan Konular
tds maaslarıİşe Hiç Gelmeyen HekimKadroluyken tekrar kpss ye girip atanabilir miyim?2023 yılı sağlıkta unvan değişikliği tercih ve sonrası tüm işleyişeş tayini 3+1 Tayin Askerlik DurumuYasayla kadroya geçenlerin tayin hakkı ne zaman? 1 yıl sonra mı, 3+1 yıl sonra mı?Tds alımında puanlar kaça düşer kacinci siralamaya kadar alim olur önceki alimda siralama nasildiİller arası tayinde eski kurum bizi ne kadar daha tutabilir?il içi tayin
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Röportaj - serpiliBüyükşehir tazminatıTÜİK itirafı hissedilen enflasyon yüzde 129Memurların Kangrene Dönen Sorunları!!Yüzde 2 Sendika Barajı İptal edildiMaaş Günü Bir Memurun Kafasında Dönenler2024 Ocak maaşlarımızı yazalımYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Belediyede düz memur maaşı ne kadardır ?2024 atama tahmini sayı