Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


28 Ocak 2024 09:16
Geç kadroya geçirilme

3+1 tayin

31 ocakta 4 yılım doluyor. Toplu kadroya geçildiği için 15 martta kadroya geçmiştim. Tayin istemek için 15 martı mi beklemeliyim. 4 yılımı doldurmuş olmama rağmen 1 buçuk ay beklersem hak kaybı olmaz mı?

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