Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


28 Ocak 2024 09:54
eş durumu açılmış
https://yhgm.saglik.gov.tr/TR-102034/115donem-devlet-hizmeti-yukumlulugu-kurasi.html başvuruyu nasıl yapacağız ekran ilerlemiyor

omar51
Aday Memur
28 Ocak 2024 10:12

Uzman tabipler için diil mi bu eş durumu öyle gördüm sanki

Toplam 1 mesaj

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