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Editörler : Lanet


28 Ocak 2024 10:26
Turuncu idi Naat-ı Şerif

Turuncu idi Naat-ı Şerif

En sevdiği renk turuncu idi sevgili Peygamberim

Benimde en sevdiğim penye turuncu idi Efendim

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Sevdiğim seviyor diye severdim Sevgili Peygamberim

Üniversitede tanışmış idik kendisiyle Efendim

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İlk görüşte sanki nabzım yükseldi Sevgili Peygamberim

Yirmi bir yıldır bu anı var kalbimde kalan Efendim

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İsmi Hatice?dir eşimin adıdır Sevgili Peygamberim

Siz emretseniz bize dua etse Seyyid Sâki, Efendim

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Adıyaman Menzil?e götürmek isterim Peygamberim

Eşim ve oğluma doğu ziyareti planlarım Efendim

Meczup Barış

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