Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


28 Ocak 2024 13:24
Ekonomist ÖHT Hakkında

Merhabalar öht için Sakarya üniversitesi "finans ve iktisat" alanında tezsiz yüksek lisans yapmayı düşünüyorum. İlgili görüş yazılarını okudum; "finans ve ekonomi" bölümü geçiyor lakin "finans ve iktisat" bölümü geçmiyor. Belediyenin insan kaynakları, maaş bordro vs birçok birimiyle görüştüm, kimse kesin geçerli olur veya olmaz demiyor. Bu konu hakkında kesin bilgisi olan var mı?

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