Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


28 Ocak 2024 13:25
Eski kimliklilere e-sınav görevi verilmesi yasağı kalktı mı?

Geçen yıl e-sınav görevine başvurduğum hâlde yeni yönetmelik sebebiyle sadece biyometrik fotoğraflı yeni kimlik sahiplerinin görev alabileceği ile belirtilmişti ve hiç görev çıkmıyordu.

Hatta, biyometrik fotoğraf MEBBİS'e yükleniyordu. Bu yıl uzun aradan sonra mebbiste biyometrik fotoğrafım yüklü olmamasına ve yeni kimliğim mevcut olmamasına rağmen e-sınav görevi çıktı. Şimdi görevi kabul etsem acaba sınavda bi problem çıkar mı yoksa kabul etmemem mi gerekiyor!!?

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