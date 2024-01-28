Eski kimliklilere e-sınav görevi verilmesi yasağı kalktı mı?

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : "eskiyara"Pangaea
Çok Yazılan Konular
Öğretmenler neden birbirine düşmanEvi arabası olmayan memur arkadaşların Allah yardımcısı olsun.Öğretmenlik mi polislik miAday öğretmen sağlık özrü tayiniBüyükşehirde çalışan memurlara kira yardımıYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Başöğretmenler ek dersi de arttırımlı alabilmeliNeyi bekliyoruz hocam?Yeni öğretmen emeklisiyim 8000 tl maaş bağlandı, şoktayım.08.09.99 sonrası işe başlayan arkadaşlar lütfen destek veriniz. 1 güne 17-20 yıl fark asla kabul edi
Sözlük
Son Haberler
115 kişiye mezar olan Penta Park Sitesi'nde istenen cezalar belli olduSobadan sızan gazından zehirlenen anne ve oğlu öldüİstanbul Valisi Gül'den kilisede silahlı saldırıya ilişkin açıklama98 seçmenin olduğu köyde 371 'hayalet seçmen' varBelediyelerde ayniyat saymanı kadrosundan şeflik kadrosuna atanmak mümkün mü?
Editörün Seçimi
Röportaj - serpiliBüyükşehir tazminatıTÜİK itirafı hissedilen enflasyon yüzde 129Memurların Kangrene Dönen Sorunları!!Yüzde 2 Sendika Barajı İptal edildiMaaş Günü Bir Memurun Kafasında Dönenler2024 Ocak maaşlarımızı yazalımYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Belediyede düz memur maaşı ne kadardır ?2024 atama tahmini sayı