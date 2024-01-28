Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


28 Ocak 2024 13:29
Askeri Personelin Atanabileceği Kadrolar.
Zorunlu hizmet süresini tamamlayan ve açıktan atama yolu ile atanan askeri personel hangi kadrolara atanabilir.

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