Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


28 Ocak 2024 13:50
Ünvan Değişikliği Sınavı
Liseden memur olup da daha sonra üniversite mezunu olduğu bölüme geçen arkadaşlar ünvan değişikliği sınavı ile mi geçti? Lisans ile direkt atanandan bir farkı oluyor mu ?

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