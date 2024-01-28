Liseden memur olup da daha sonra üniversite mezunu olduğu bölüme geçen arkadaşlar ünvan değişikliği sınavı ile mi geçti? Lisans ile direkt atanandan bir farkı oluyor mu ?

Liseden memur olup da daha sonra üniversite mezunu olduğu bölüme geçen arkadaşlar ünvan değişikliği sınavı ile mi geçti? Lisans ile direkt atanandan bir farkı oluyor mu ?