Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


28 Ocak 2024 13:54
Polsan araç kredisi hakkında

Daha önce polsandan araç kredisi alan oldu mu sistem nasıl işliyor , araca rehin koyuyorlar mı , aracı aldıktan sonra satmamız gerekirse krediyi erken kapatmak gerekiyor mu bilgi verir misiniz arkadaşlar ?


Nasuhbey
Şef
28 Ocak 2024 13:59

Aracın 10 yaş olması lazm yani en az 2014 model araç olacak. 200 bin TL veriyor kredi. İpotek koyuyor satışını yapamazsn borcu odersen sknti yok. Ayrıca noter satış sözleşmesini elden Ankara'ya polsana kendin götürüp vereceksin

Polsani arayın detaylı bilgi veriyor


l3osspoky
Aday Memur
28 Ocak 2024 14:02

Peki borcu erken ödersem (örnek veriyorum 100 çektim faiziyle 150 yapıyor ) faiziyle mi alıyorlar çektiğim kadar mı ?

Nasuhbey, 53 dk. önce

Aracın 10 yaş olması lazm yani en az 2014 model araç olacak. 200 bin TL veriyor kredi. İpotek koyuyor satışını yapamazsn borcu odersen sknti yok. Ayrıca noter satış sözleşmesini elden Ankara'ya polsana kendin götürüp vereceksin

Polsani arayın detaylı bilgi veriyor


Nasuhbey
Şef
28 Ocak 2024 14:08

Bildiğim kadarıyla faizin hepsini almıyorlar indirim oluyor. Net bilgiyi arayı sorun daha sağlıklı o


poolpolice
Memur
28 Ocak 2024 14:22
200 değil 100
Nasuhbey, 53 dk. önce

Aracın 10 yaş olması lazm yani en az 2014 model araç olacak. 200 bin TL veriyor kredi. İpotek koyuyor satışını yapamazsn borcu odersen sknti yok. Ayrıca noter satış sözleşmesini elden Ankara'ya polsana kendin götürüp vereceksin

Polsani arayın detaylı bilgi veriyor


Nasuhbey
Şef
28 Ocak 2024 14:29

200 bin veriyor 100 geçen yıl veriyordu bizzat kendim aradım yarın arayıp sor 200 bin veriyor

poolpolice, 30 dk. önce
200 değil 100

poolpolice
Memur
28 Ocak 2024 14:30
kardeşim gir sitesine bak daha 1 hafta önce kullandım neden iddaa ediyorsun max 100 bin veriyir
Nasuhbey, 23 dk. önce

200 bin veriyor 100 geçen yıl veriyordu bizzat kendim aradım yarın arayıp sor 200 bin veriyor


Nasuhbey
Şef
28 Ocak 2024 14:32

Tamm 100 bin evet baktım şimdi bana telefonda bilgi veren yanlış söyledi galiba uygulama da 100 görünüyor bnm hatam kusura bakma

Nasuhbey, 23 dk. önce

200 bin veriyor 100 geçen yıl veriyordu bizzat kendim aradım yarın arayıp sor 200 bin veriyor

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