Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


28 Ocak 2024 15:16
biyomedikal teknikerligi
Merhaba ben şuan infaz koruma memuruyum. Kpss ye hazırlanıp biyomedikal teknikeri olarak atanmak istiyorum. Biyomedikal maaşları vs nasıl bu sektörde çalışan varsa yardımcı olabilir mi lütfen?

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