Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


28 Ocak 2024 16:15
SGK prim iadesi/ ikramiye / toplu ödeme?

Merhaba 5 d 3 k ek gösterge 1900 13 yıllık personel istifa ederse SGK dan alacağı prim iadesi yada ikramiye tutarı şuan itibariyle ne kadardır? Ben hesaplıyorum çıkan rakam inandırıcı gelmiyor konuyla ilgili bilgisi olan var ise hesaplayabilir mi ? Teşekkürler

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