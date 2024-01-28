Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


28 Ocak 2024 16:37
Ekonomist Özel Hizmet Tazminatı Yüksek Lisans

Merhabalar özel hizmet tazminatı için Sakarya üniversitesi "finans ve iktisat" alanında tezsiz yüksek lisans yapmayı düşünüyorum. İlgili görüş yazılarını okudum; "finans ve ekonomi" bölümü geçiyor lakin "finans ve iktisat" bölümü geçmiyor. Belediyenin insan kaynakları, maaş bordro vs birçok birimiyle görüştüm, kimse kesin geçerli olur veya olmaz demiyor. Bu konu hakkında kesin bilgisi olan var mı?

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