Kültür ve Turizm Bakanlığı Büro Personeli hakkında

herkese merhaba. 230 kişilik alıma (iibf - büro PRS-1) başvuracağım. puanım 80 üstü. aklımda Doğu'da 3 il var, birini seçeceğim. kafama takılan birkaç soru var. cevaplarsanız çok sevinirim.

1- başvuru yaparken il merkezlerine başvuru yapıyoruz ama yerleştirmeden sonra ilçelere verebilirler. bunu önceden öğrenmek için kurumu veya bakanlığı arayabilir miyim? yani başvuru yapmadan önce il müdürlüğünü veya bakanlığı arayıp "atanan kişi il merkezinde mi yoksa ilçelerin birinde mi çalışacak?" diye sorabilir miyim? bu soruyu sorarken kötü bir tepkiyle karşılaşır mıyım?

2- 8 şubat son başvuru tarihi, ben ise 8 şubatta askere (bedelli) gidiyorum. bu durum başvurumda herhangi bir sıkıntıya yol açar mı?

3- farz edelim ki yerleştim. ktb'de büro personeli ne iş yapar? iş saatleri yoğun geçer mi? kuru maaştan başka bir şey vermiyor biliyorum ama iş yoğunluğu yoksa benim için ideal. bilgisi olan arkadaşlar cevaplarsa sevinirim.