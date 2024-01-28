Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


28 Ocak 2024 17:47
Memurlar için Disiplin Affı Neden Çıkmadı?

Bakanımız Vedat Işıkhan aylar önce Memurlara Disiplin affı ile ilgili çalışma olduğunu söyledi ancak bu konu ile ilgili bir gelişme olmadı Disiplin affı ne zaman çıkar? Sayın editörler Lütfen bu konuyu Manşet yapın artık.

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