KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


28 Ocak 2024 17:53

Tarım Orman Bakanlığı Hangisi Branştan daha çok almalı?
Tarım Orman Bakanlığı hangi branştan daha çok alırsa şuanki iktidara 31 Mart seçiminde oy verirsiniz? (1088 Büro personeli)

Bu ankete 10 dakikada, 1 kişi oy kullandı

Tarım Orman Bakanlığı hangi branştan daha çok alırsa şuanki iktidara 31 Mart seçiminde oy verirsiniz? (1088 Büro personeli)

SonsuzRuh
Aday Memur
28 Ocak 2024 17:56

4001 le iibf yi alt alta yazmama rağmen karışık vermiş seçenekleri.İibf liler kızmasın.Sistemsel sorun

Toplam 1 mesaj

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