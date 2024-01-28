KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


28 Ocak 2024 18:12
GSB Büro Personelinden Ticaret Bakanlığına Atananlar

Afyon - Konya ve Antalya'da Büro personeli olup da ticarete atanan var mı? Varsa yazabilir misiniz

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