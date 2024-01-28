Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


28 Ocak 2024 18:48
15 Bin hemşire alımı Lise hemşireler !!
Arkadaşlar ayrım yapmak gibi olmasın hepimiz aynıyız lisans hemşireler yanlış anlamasın sadece bu alımda artık lise hemşirelere gerekli hak ettiği kadro verilmesi için ne yapabiliriz zamanında attler için aynı şeyi yapıp maduriyetleri giderildi ama lise hemşireler için hiç birşey yapılmadı lisans ın 10/1 i kadar kadro veriliyor çok yüksek puanlarla iyi sıralamalarla yıllardır sürünüyoruz

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