KPSS ve diğer sınavlar \ Özel Sektör (657 Yayınevi desteği ile)
Editörler : F16 Gökçen


28 Ocak 2024 18:48
İşkur

Arkadaşlar merhaba ben işkurdan online olarak bir otele iş başvurusunda bulundu başvuruda "İnternet sitemizden başvuru yaparak, veya Kurumumuza bizzat gelerek İş ve Meslek Danışmanınızdan alacağınız gönderme formu ile görüşmeye gidebilirsiniz.Gorusmeler yüz yüze gerçekleşecektir."Yaziyor ben şimdi iş gorusmesine mi gitmem gerek yoksa onların telefonunu mu beklemeliyim?

Çok Yazılan Konular

Sun Express Hosteslik - Kabin MemurluğuQNB Finansbank Ticari Portföy Yetkili Yardımcısı Pozisyonu Hk

Sözlük

Green book 1 soğuk hava dalgası 1 doğduğuna pişman 2 Sabah erken kalkma alışkanlığı 1 Bayat ekmekleri israf etmemek 6 beyaz tenli olmak 7 sözlüğe babalarının malıymış gibi davrananlar 3 Şair 2 Ses güzelliği 2 ağzını yaymak 1

Son Haberler

AYM'nin kararı yürürlükte: Evli kadınlar kendi soyadlarını kullanabilecekİstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladıCumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailesini ziyaret ettiBakan Uraloğlu:Taşıdığımız yolcu sayısı iki katına çıkacakBoşanma aşamasındaki eşinin tabancayla vurduğu kadın öldü

Editörün Seçimi

Röportaj - serpiliBüyükşehir tazminatıTÜİK itirafı hissedilen enflasyon yüzde 129Memurların Kangrene Dönen Sorunları!!Yüzde 2 Sendika Barajı İptal edildiMaaş Günü Bir Memurun Kafasında Dönenler2024 Ocak maaşlarımızı yazalımYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Belediyede düz memur maaşı ne kadardır ?2024 atama tahmini sayı