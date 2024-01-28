Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


28 Ocak 2024 20:02
becayis sonrası tayin
değerli meslektaşlarım 2 yıl önce becayis yapmıştım. görevde 5. yılım olacak. yaza tayin isteme hakkım olacak mı ? görev süresi 5 yıl.

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