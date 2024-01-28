Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


28 Ocak 2024 20:26
50 Yaş Tayini Hakkında

Arkadaşlar 50 yaş tayini ne zaman açıklanır? Geçen senelerde nasıl oldu? Duyum ve bilgileri bu başlık altında yazabilir misiniz?


İlhan Erdem
28 Ocak 2024 20:30
Dilekçe yazdınızmı?

greeneast
28 Ocak 2024 20:50

Evet yazdım

İlhan Erdem, 46 dk. önce
Dilekçe yazdınızmı?

İlhan Erdem
28 Ocak 2024 20:58
Bende yazdım 1974 doğumluyum,Şubat da mazeret atama sonucunu bekliyorum.Bu durumda çok kişi var.Hakkımızda hayırlısı artık..
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