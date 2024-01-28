Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


28 Ocak 2024 20:26
50 yaşındaki personelin atama durumu

Arkadaşlar 50 yaş tayini ne zaman açıklanır? Geçen senelerde nasıl oldu? Duyum ve bilgileri bu başlık altında yazabilir misiniz?


İlhan Erdem
28 Ocak 2024 20:30
Dilekçe yazdınızmı?

greeneast
Aday Memur
28 Ocak 2024 20:50

Evet yazdım

İlhan Erdem, Dün
Dilekçe yazdınızmı?

İlhan Erdem
28 Ocak 2024 20:58
Bende yazdım 1974 doğumluyum,Şubat da mazeret atama sonucunu bekliyorum.Bu durumda çok kişi var.Hakkımızda hayırlısı artık..

greeneast
Aday Memur
28 Ocak 2024 21:54

Mazeretle birlikte belli olur mu ki? Duyum da yok aksi gibi

İlhan Erdem, Dün
Bende yazdım 1974 doğumluyum,Şubat da mazeret atama sonucunu bekliyorum.Bu durumda çok kişi var.Hakkımızda hayırlısı artık..

Börteçine31
Aday Memur
28 Ocak 2024 22:13
arkadaşlar ay dolmasına bakarlar mı acaba doğum 74 ama 6 ay kadar var

ottoman09
Memur
28 Ocak 2024 22:40
1975 doğumluyum 49 yaşındayım ipka vereceğim ama kabul olmazsa 6 ay için gideceğim sonra 2025 te geri dönüş olurmu hemen süreç nasıl işliyor bu aylık süreç dikkate alınırmı ipka verirken

greeneast
Aday Memur
28 Ocak 2024 22:41

Yıl olarak 50 olduğun zaman tamam diye biliyorum geçen senelerde öyle olmuştu

Börteçine31, Dün
arkadaşlar ay dolmasına bakarlar mı acaba doğum 74 ama 6 ay kadar var

Memocan68
Aday Memur
28 Ocak 2024 23:01

Tayin oldugun yerde 1 yil gorev yapma şarti var. 1 yilini doldurmadan gondermezler

ottoman09, Dün
1975 doğumluyum 49 yaşındayım ipka vereceğim ama kabul olmazsa 6 ay için gideceğim sonra 2025 te geri dönüş olurmu hemen süreç nasıl işliyor bu aylık süreç dikkate alınırmı ipka verirken

Tudem05
Aday Memur
28 Ocak 2024 23:04

Yaş Haddine Yaklaşma Sebebiyle Erteleme veya Yer Değiştirme

Madde 44 ? (Değişik: 16/2/2016-2016/8539 K.)

Görev yapmakta olduğu birimin hizmet süresini tamamlayan personelden kanuni yaş had- dine beş yıl kalmış olanlar, kadro müsait olduğu takdirde ve istemeleri halinde yerinde bırakılabi- lirler. (3)(4)

Personelin isteği üzerine yerinde bırakılabilmesi için;

a) Halen görev yaptığı birimden 34 üncü ve 35 inci maddeler çerçevesinde teklif yapıl- mamış olması,

b) Hakkında herhangi bir soruşturma yapılıyor olmaması,

c) Görev yerinin değiştirilmesi için müfettiş raporu bulunmaması,

şartı aranır.

(Değişik üçüncü fıkra:RG -17/3/2022-31781-CK-5306/30 md.) Birinci fıkra kapsamına giren personel, talep etmesi halinde istediği illerden birine atanabilir. Ancak bu talebin yerine getirilebilmesi için;

a) Personelin bulunduğu yerde en az iki yıl çalışmış olması,

b) 7 nci maddede belirtilen engel hallerin bulunmaması,

şarttır.

Yönetmeliğe göre 50 yaş olmadan atamanız yapılırsa bulunduğu yerde en az 2 yıl çalışmış olmak şartına uymak zorunda kalırsınız

ottoman09, Dün
1975 doğumluyum 49 yaşındayım ipka vereceğim ama kabul olmazsa 6 ay için gideceğim sonra 2025 te geri dönüş olurmu hemen süreç nasıl işliyor bu aylık süreç dikkate alınırmı ipka verirken

milenyumpolice
Daire Başkanı
29 Ocak 2024 00:06
31/12/1974 doğumlu da olsan 1/1/2024 de 50 yaş şartını yerine getirmiş oluyorsun ve hazırlıkta ismin olmuyor kazandan düşüyorsun yani geçen sene öyle oldu.
Börteçine31, Dün
arkadaşlar ay dolmasına bakarlar mı acaba doğum 74 ama 6 ay kadar var

Berkem1176
Aday Memur
29 Ocak 2024 07:38
49.5 yaşında tayinin çıktı gittiğin yerde 2 yıl çalışmak zorunda mısınız hani 50 yaşına girdiğin an tayin isteme hakkın oluyordu bu iki sene çalışma olayı nerden cikti
Tudem05, Dün

Yaş Haddine Yaklaşma Sebebiyle Erteleme veya Yer Değiştirme

Madde 44 ? (Değişik: 16/2/2016-2016/8539 K.)

Görev yapmakta olduğu birimin hizmet süresini tamamlayan personelden kanuni yaş had- dine beş yıl kalmış olanlar, kadro müsait olduğu takdirde ve istemeleri halinde yerinde bırakılabi- lirler. (3)(4)

Personelin isteği üzerine yerinde bırakılabilmesi için;

a) Halen görev yaptığı birimden 34 üncü ve 35 inci maddeler çerçevesinde teklif yapıl- mamış olması,

b) Hakkında herhangi bir soruşturma yapılıyor olmaması,

c) Görev yerinin değiştirilmesi için müfettiş raporu bulunmaması,

şartı aranır.

(Değişik üçüncü fıkra:RG -17/3/2022-31781-CK-5306/30 md.) Birinci fıkra kapsamına giren personel, talep etmesi halinde istediği illerden birine atanabilir. Ancak bu talebin yerine getirilebilmesi için;

a) Personelin bulunduğu yerde en az iki yıl çalışmış olması,

b) 7 nci maddede belirtilen engel hallerin bulunmaması,

şarttır.

Yönetmeliğe göre 50 yaş olmadan atamanız yapılırsa bulunduğu yerde en az 2 yıl çalışmış olmak şartına uymak zorunda kalırsınız


Alemdarali
Genel Müdür
29 Ocak 2024 08:06
geçen yıl bu 2 yıl şartını uygulamadılar şark için batıyı bilmiyorum şarktaki 50 yaşında abimizin 1.yılında ataması yapıldı
Berkem1176, 7 saat önce
49.5 yaşında tayinin çıktı gittiğin yerde 2 yıl çalışmak zorunda mısınız hani 50 yaşına girdiğin an tayin isteme hakkın oluyordu bu iki sene çalışma olayı nerden cikti

Mavigökyüzü28
Genel Müdür
29 Ocak 2024 08:29
(Ek fıkra:RG-26/2/2023-32116-CK-6873/23 md.) Ancak ikinci bölgede ikinci veya da- ha fazla kez görev yapan personelden kanuni yaş haddine beş yıl kalmış olanlarda üçüncü fıkranın (a) bendi şartı aranmaz.
Berkem1176, 7 saat önce
49.5 yaşında tayinin çıktı gittiğin yerde 2 yıl çalışmak zorunda mısınız hani 50 yaşına girdiğin an tayin isteme hakkın oluyordu bu iki sene çalışma olayı nerden cikti

Mavigökyüzü28
Genel Müdür
29 Ocak 2024 08:33
İki yıl şartı atama yönetmeliğinde var. Yine atama yönetmeliğine göre Bundan sadece "ikinci kez ikinci şark hizmetini yapmakta olanlar" muaf.
Alemdarali, 7 saat önce
geçen yıl bu 2 yıl şartını uygulamadılar şark için batıyı bilmiyorum şarktaki 50 yaşında abimizin 1.yılında ataması yapıldı

Mavigökyüzü28
Genel Müdür
29 Ocak 2024 08:39
İlk şark görevini yapanlardanyaş haddine son beş yılı kalanlar ile Batıdan batıya yaş haddine son 5 yıldan atama isteyenler, Bulundukları kadroda iki yıl çalışma şartını yerine getirmesi gerekir.

Alemdarali
Genel Müdür
29 Ocak 2024 09:03
tamam o zaman normal yönetmeliği uygulanmıştır bu maddeyi görmemiştim
Mavigökyüzü28, 6 saat önce
İki yıl şartı atama yönetmeliğinde var. Yine atama yönetmeliğine göre Bundan sadece "ikinci kez ikinci şark hizmetini yapmakta olanlar" muaf.
Toplam 16 mesaj

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