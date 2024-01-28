50 yaşındaki personelin atama durumu

31/12/1974 doğumlu da olsan 1/1/2024 de 50 yaş şartını yerine getirmiş oluyorsun ve hazırlıkta ismin olmuyor kazandan düşüyorsun yani geçen sene öyle oldu.

31/12/1974 doğumlu da olsan 1/1/2024 de 50 yaş şartını yerine getirmiş oluyorsun ve hazırlıkta ismin olmuyor kazandan düşüyorsun yani geçen sene öyle oldu.

Börteçine31, Dün arkadaşlar ay dolmasına bakarlar mı acaba doğum 74 ama 6 ay kadar var