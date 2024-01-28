50 yaşındaki personelin atama durumu

Yaş Haddine Yaklaşma Sebebiyle Erteleme veya Yer Değiştirme
Madde 44 ? (Değişik: 16/2/2016-2016/8539 K.)
Görev yapmakta olduğu birimin hizmet süresini tamamlayan personelden kanuni yaş had- dine beş yıl kalmış olanlar, kadro müsait olduğu takdirde ve istemeleri halinde yerinde bırakılabi- lirler. (3)(4)
Personelin isteği üzerine yerinde bırakılabilmesi için;
a) Halen görev yaptığı birimden 34 üncü ve 35 inci maddeler çerçevesinde teklif yapıl- mamış olması,
b) Hakkında herhangi bir soruşturma yapılıyor olmaması,
c) Görev yerinin değiştirilmesi için müfettiş raporu bulunmaması,
şartı aranır.
(Değişik üçüncü fıkra:RG -17/3/2022-31781-CK-5306/30 md.) Birinci fıkra kapsamına giren personel, talep etmesi halinde istediği illerden birine atanabilir. Ancak bu talebin yerine getirilebilmesi için;
a) Personelin bulunduğu yerde en az iki yıl çalışmış olması,
b) 7 nci maddede belirtilen engel hallerin bulunmaması,
şarttır.
Yönetmeliğe göre 50 yaş olmadan atamanız yapılırsa bulunduğu yerde en az 2 yıl çalışmış olmak şartına uymak zorunda kalırsınız
Yaş Haddine Yaklaşma Sebebiyle Erteleme veya Yer Değiştirme
Madde 44 ? (Değişik: 16/2/2016-2016/8539 K.)
Görev yapmakta olduğu birimin hizmet süresini tamamlayan personelden kanuni yaş had- dine beş yıl kalmış olanlar, kadro müsait olduğu takdirde ve istemeleri halinde yerinde bırakılabi- lirler. (3)(4)
Personelin isteği üzerine yerinde bırakılabilmesi için;
a) Halen görev yaptığı birimden 34 üncü ve 35 inci maddeler çerçevesinde teklif yapıl- mamış olması,
b) Hakkında herhangi bir soruşturma yapılıyor olmaması,
c) Görev yerinin değiştirilmesi için müfettiş raporu bulunmaması,
şartı aranır.
(Değişik üçüncü fıkra:RG -17/3/2022-31781-CK-5306/30 md.) Birinci fıkra kapsamına giren personel, talep etmesi halinde istediği illerden birine atanabilir. Ancak bu talebin yerine getirilebilmesi için;
a) Personelin bulunduğu yerde en az iki yıl çalışmış olması,
b) 7 nci maddede belirtilen engel hallerin bulunmaması,
şarttır.
Yönetmeliğe göre 50 yaş olmadan atamanız yapılırsa bulunduğu yerde en az 2 yıl çalışmış olmak şartına uymak zorunda kalırsınız
, Dün
ottoman09
1975 doğumluyum 49 yaşındayım ipka vereceğim ama kabul olmazsa 6 ay için gideceğim sonra 2025 te geri dönüş olurmu hemen süreç nasıl işliyor bu aylık süreç dikkate alınırmı ipka verirken