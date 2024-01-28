Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


28 Ocak 2024 20:48
Meslek Değiştirmek

Mesleki anlamda yorulduğumu hissediyorum. Meslek değiştirmeyi düşünüyorum.

Şimdi tercih yapacak olsanız hangi mesleği seçerdiniz?

(Yeniden üniversite okuyacağım)

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