Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


28 Ocak 2024 21:26
TSK 6 ya 1 ile atılma ve sonrası Hk.
Merhaba, 6ya 1 denilen yöntem ile disiplin puanıyla görevden ayrılma usulü ve sonrasına dair bilgi ve tecrübe sahibi olanların yardımına ihtiyacımız var. şimdiden çok teşekkür ederiz.

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