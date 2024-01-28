Röportaj - Yaman

Bu Haftaki konuğum sitenin eğlenceli üyelerinden Yaman oldu. Keyifli bir sohbetti, kendisine beni kırmadığı için teşekkür ediyorum, Buyrun Sohbete:)

Merhaba, davetimi kabul ettiğiniz için öncelikle teşekkür ederim.

Yaman; Rica ederim, davet ettiğiniz ben için teşekkür ederim.

İlk sorumuzla başlayalım, Yaman kimdir ya da kim değildir? Biraz bahseder misiniz?

Yaman; Yaman nasıl biridir dersen yaman troll paylaşımlar yapan eğlenme ve eğlendirme amacı güden espri yapmadan önce aslında üyelerden izin alacak kadar ince düşünen ama sert ve haşin görünmeyi seven bir adamım.

Siteye ilk gelişim adım soyadımın kısaltması bir de plaka numaramla gelmiştim sonra baktım ben hariç herkes doktor, avukat, profesör diye nick almış Benim nick biraz basit duruyor Trollüğe o şekilde başladım

En profesör ben olacaktım, oldum da sitenin en profesör troll üyesiyim Forumdan sonra dudaktan kalbe nickimle iletilere girdim

Güncel olaylardan esinlenerek nickler de aldım, film karakterlerini de nick yaptım. İsim kaynağım bol yani:)

Yaman, gerçekte adınız mı yoksa sizin yarattığınız bir hayal ürünü mü? Herkes size yaman der ama hiç yaman diye nick aldığınızı görmedik?

Yaman; Evet gerçek adım

Bütün nicklerinizin sonunda D harfi yer alıyor, bu ne anlama geliyor?

Yaman; Reel hayatımda özel bir şeyi sembolize ediyor, daha fazla detay veremem ama:)

Peki, herkesin en güzel ya da en etkileyici profiller oluşturduğu bir ortamda siz gerek nickleriniz gerekse profil fotoğraflarınız ile itici ve çirkin profiller oluşturuyorsunuz görsel olarak, bunun nedeni nedir?

Yaman; Üyeler hoşlandığı yada beğendiği kişilerin fotosunu koyuyor bende çirkin olduğum için çirkin erkeklerin fotosunu profil ekleyerek itici görünmeyi seviyorum.

Sizi sitede seven de var sevmeyen de. Sizin peki sevdikleriniz mi daha çok sevmedikleriniz mi? Ve sizi seven mi çoktur, sevmeyen mi?

Yaman; sitede beni seven daha çok günde 5-10 nick alsam da aynı iletileri papağan gibi açsam da komik olduğumu onları güldürdüğümü eğlendirdiğimi düşünüyorum.

Ben de eğlenceli olduğunuzu düşünüyorum.. Bu arada atlamayalım, site ile tanışmanız nasıl oldu, ilk üyeliğiniz kaç yılında hatırlıyor musunuz?

Yaman; Eğlenceliği olduğum doğrudur (:

Site ile tanışmam 2008 yılında kpss A sınav konuları atanma vs takip etmek için arkadaşım aracılığı ile üye oldum

Uzun bir süre, ben eski demekten kaçınıyorum, siz de vefalı üyelerimizdensiniz. Forumda da aktif bir kalem miydiniz yoksa Bi Mola kısmında mı hep aktif oldunuz?

Yaman; Evet, önce sohbet ve tanışma sonra hayata dair sonra siyasi bölüm sonra da dini bölümde aktif olarak yazdım bi mola kısmına 2015 yılında geldim

Yaman'ı sitede gören biri var mı? Reel'e taşıdığınız bir arkadaşlık oldu mu?

Yaman; (: Elbette beni gören oldu, sanalı reelime almadım.

Sizin Bi Mola kısmında listeleriniz, tespitleriniz meşhur gördüğüm kadarıyla, peki sizin tespitlerini ya da yazılarını severek takip ettiğiniz, okuduğunuz üyeler kim/ler?

Yaman; Edebi anlamda kalemi güçlü olanlar: Hiç edebiyatı Tütün kolonyası Levla ve Lanet admin

Kişisel gelişim alanında kalemi güçlü olanlar: Belma zarafeti ve Heimlich Manevrası

Gözlem alanında kalemi güçlü olanlar: Serpili ve Teleferik üyesi

En entel: Adamın biri

En yakışıklı: Mehmet Lütfü

En kanka: Belma zarafeti

En zeki: Heimlich manevrası

En efendi: serengeti kaplanı mülayim

En güzel kız: Çipçirkin kız

En çirkin: Yaman bey (:

Ben liste kısmını biraz daha sona saklıyordum ama siz en üyelerinizi yazdınız. Teşekkür ederim yazılarımı beğenmenize sevindim. Cevabını bildiğim bir soruyu soracağım, okuyan arkadaşlarımız öğrensin diye, Yaman neden tek nickte sabit kalamıyor, neden bu kadar çok nick alıyor?

Yaman; Sitede sürekli beni engelleyen üyelere inat olsun diye sürekli yeni nick alıyorum 1000 adet engel hakkınız var ama benden kurtulmak kolay değil:)

Siteyi bırakmayı düşündünüz mü hiç? Yine bununla alakalı, Yaman bazen siteden kayboluyor, uzun süre gelmediği oluyor, bu kayıpların nedeni nedir?

Yaman; Siteyi bırakmayı hiç düşünmüyorum (: siteye giriş var çıkış yok. 11 ilimizi etkileyen 6 şubat deprem nedeniyle afad ekipleri sahadaydım

Bundan bir kaç gün öncede yıllık izindeydim, bir daha böyle uzun süre ara vermeyeceğim.

Unutamadığınız bir diyalog var mı? Ve sitede artık olmayan özlediğiniz biri var mı?

Yaman; burdan evlenen olursa eşşek gibi anırırım demiştim 2019 honda civic arabamı vereceğimi demiştim sanırım benim araba gidiyor:) çiftler burda tanışmışlar anlamışlar evlilik kararı almışlar

Özlediğim üye var tabii Hiç edebiyatı en başta, Alice in boerland, Sütaşın özgün mösü, mummia restuoti, Hülya Deniz. Bunlar siteye tekrar gelmesini istediğim üyeler.

Aktif ve uzun süreli bir üye olarak, siteye eklenmesini istediğiniz bir özellik var mı?

Yaman;Sitede olmasını istediğim özellik engel olayının yetersiz olduğunu düşünüyorum, beni engelleyen üye açtığım iletilere atıf yapıyor mesela engelliyorsa ben engellesem de görebilecek bu engelin ne anlamı var ?

Ayrıca nick kapatınca geri gelme işlemi 24 saat olsun 1 hafta çok fazla bir süre üyeler için.

Bir de iletilerde yorumlara kimin beğeni verdiği görülsün (:

Son özellik daha önce de dile getirildi, bunu dikkate alacağız.

Tekrar yaman'a dönelim, her zaman eğlenceli gözüken sizi kızdıran ya da duygusal anlamda üzen bir şey yok mu? Gerçek hayatta da bu kadar eğlenceli misiniz?

Yaman; duygusal anlamda üzen ve en çok aklımda kalan Ajan ve step a üyelerinin yaşadığı tutkuların dorukta olduğu hepimizin ailesinden biriymiş gibi hissettirdikleri kişiydi

Step'a kanser oldu sonra vefat haberini verdi Ajan tüm site yasta. en sonunda yeni bir haber geldi baktık ajan aslında çok nickli bir üyeymiş

dramatik hikaye yazdığı sevgilisi de aslında onun yan nickiymiş Step'a diye biri yokmuş olmayan kişiye günlerce dua edildi sitede.

Beni üzen yine, yakın zamanda Also hocamın vefatıydı, sitede sevilen sayılan üye arkadaşımızdı. Allahı mekanını cennet eylesin

Gerçek hayatta eğlenceliyim evet:)

Peki yaman, bir şarkı olsa idi bu ne olurdu? Bir roman kahramanı olsa idi kim olurdu? Ve sihirli gücü olsa idi neyi değiştirmek isterdi?

Yaman; şarkı sözü olsa; Sen bir aysın ben kara gece, Şerbet diye zehir versen bal derim

Yaman; Bir kitap kahramanı olsaydım; Tutunmayanlar kitabında Olric'e akıl veren eleştirel monolog olurdum. Yaman da hep ne yapılacağını söylüyor doğruları söylüyor ama hala bekar:)

Olric de her şeyi biliyor ama uygulamada sıkıntı var (:

Sihirli gücüm olsa; Savalın olmadığı kadının ve çocukların öldürülmediği zulüm ve fakirliğin olmadığı bir düzen oluşturmak isterdim.

Sona doğru gelirken, sizden bir liste daha oluşturmanızı istesem,

En merak ettiğiniz ya da gizemli bulduğunuz üye/ler?

Reel hayatta keşke arkadaşım olsa idi dediğiniz üye/ler?

En eğlenceli bulduğunuz üye/ler?

En melankolik bulduğunuz üye/ler?

En hazır cevap bulduğunuz üye/ler?

Yaman;

En merak ettiğim ya da gizemli bulduğum üye/ler : Lanet, mummia rustitituo, Mehmet lütfü, Zenit, Lusten, Tütün kolanyası, Adamın biri, Edu, Hiç edebiyatı

Reel hayatta keşke arkadaşım olsa idi dediğim; Caner, Ulaş, Lanet, Lütfü

En eğlenceli bulduğum; Panda, mülayim, kazma

En melankolik bulduğum üye/ler : Yutup paylaşanların hepsi:)

En hazır cevap: Vedia, Hemlich

Not : Aklıma gelmeyen üyeler var alınmasınlar hepiniz seviliyorsunuz ( kalp )

Sizi okuyacak arkadaşlar için son olarak ne söylemek istersiniz?

Yaman; Üzülmek ağlamak v.s çözüm değil koşullar ne olursa olsun mutlu olmalısınız, kendinizi sevmelisiniz.

Bu arada iletilerim gırgır amaçlıdır, sitede kadınları kızdırmak için için güzel değilsin filtrelisin v.s diyorum amacım asla kırmak olmadı

şayet iletilerimden kırılan varsa tüm kalbimle içtenlikle özür dilerim.

Samimi cevaplarınız için teşekkür ediyorum, çok keyifli idi sizinle sohbet. Umarım sizin için de iyi geçmiştir.

Yaman; Sohbetimiz çok güzel ve eğlenceli geçti, ben de teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere iyi geceler dilerim.