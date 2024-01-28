Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


28 Ocak 2024 22:04
BECAYİŞ

İzmir menemen devlet hastanesinde 657 4a lı kadrolu hemşire olarak çalışmaktayım.Muğla merkez ve merkeze yakın çevre ilçelere becayiş yapmak istiyorum.

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