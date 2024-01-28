Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


28 Ocak 2024 22:58
Senelik izin için aktif bir yil calisma istenir mi

Arkadaslar eşim sozlesmeli buro personeli olarak calisiyor. 2022 aralik ayinda goreve basladi ancak arada 6 ay ucretsiz izne cikti. 2023 aralik ayinda senelik izni gelmedi. Sorum şu; senelik izninin acilmasi icin aktif 1 yil calisilmasi mi lazim yoksa baslama tarihi mi onemli

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