Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


28 Ocak 2024 23:40
atandıktan sonra üni. kazanırsak,üni. okuduğumuz yere gidebiliyor muyuz?
arkadaşlar atandıktan sonra üni. kazanırsak,atandığımız yere gidebiliyor muyuz? ve 3+1 olayı bu esnada tamamlanmış oluyor mu? yani üni. okuduğumuz şehirde kalabiliyormuyuz? lütfen cevaplar mısınız.

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