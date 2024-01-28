Konulardan bağımsız yardım

çok vaktinizi almadan bu konulardan bağımsız olarak yardım talebim var bilmediğim için soruyorum, Hyundai i20 araç sol ön çamurlukda bir avuç içi göçük yine ön tampon da bir avuç yer kadar lokal boyalık kısım var ne fiyat çıkarırlae sizce

çok vaktinizi almadan bu konulardan bağımsız olarak yardım talebim var bilmediğim için soruyorum, Hyundai i20 araç sol ön çamurlukda bir avuç içi göçük yine ön tampon da bir avuç yer kadar lokal boyalık kısım var ne fiyat çıkarırlae sizce