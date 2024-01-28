Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


28 Ocak 2024 23:40
Konulardan bağımsız yardım
çok vaktinizi almadan bu konulardan bağımsız olarak yardım talebim var bilmediğim için soruyorum, Hyundai i20 araç sol ön çamurlukda bir avuç içi göçük yine ön tampon da bir avuç yer kadar lokal boyalık kısım var ne fiyat çıkarırlae sizce

Mthcl
Aday Memur
28 Ocak 2024 23:46
hangi konulardan bağımsız devrem

garibanadamm
Aday Memur
28 Ocak 2024 23:47
emniyet konularından bağımsız alakasız yani
Mthcl, 34 dk. önce
hangi konulardan bağımsız devrem

Mthcl
Aday Memur
28 Ocak 2024 23:48
devrem ben bu araba konularından hiç anlamıyorum ama istersen benim bi arkadaşım var sanayide çalışmıyor sordum oda anlamıyormuş
garibanadamm, 33 dk. önce
emniyet konularından bağımsız alakasız yani

garibanadamm
Aday Memur
28 Ocak 2024 23:49
teşekkür ediyorum kardeşim komikmiş
Mthcl, 32 dk. önce
devrem ben bu araba konularından hiç anlamıyorum ama istersen benim bi arkadaşım var sanayide çalışmıyor sordum oda anlamıyormuş

Mthcl
Aday Memur
28 Ocak 2024 23:49
birazcık tebessüm ettirebildiysem ne mutlu bana kardeşim eyvallah
garibanadamm, 31 dk. önce
teşekkür ediyorum kardeşim komikmiş
Toplam 5 mesaj

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