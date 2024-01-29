Gündem \ Hayata Dair
Editörler : F16 Gökçen


29 Ocak 2024 00:05
Aforizmalar..
Farkında mısınız arkadaşlar? Kimsede geleceğe dair bir umut ve güven kalmadı.. Bunun sebebi ne olabilir diye düşünüyorum ve soruyorum.. Mevcut ekonomik durum mu,siyasi gelişmeler mi, her an her şeye gebe yaşananlar mı.. Ne olabilir diye düşünüyorum arkadaşlar.. Evet.. Toplumda genel bir ümitsizlik hakim.. Kimse ne yapacağını bilemiyor sanki.. İçinde yaşadığımız coğrafya mı bizi bu hale getirdi.. Yoksa iç hadiseler mi bunun sebebi.. Ne olabilir.. Kimsede takat kalmadı.. Yasanan hiçbir olaya şaşırmıyoruz.. Ve doğal olarak bunun sonucu da tepkisiziz.. Ülkemiz özelinde sanki tüm insanlık bahsettiğim ruh hali içerisinde.. Her an patlamaya hazır bir şekilde de devam ediyor.. İlginç.. Veya tek bir kişinin hissettikleri sanki tüm insanlığın sesi haline geliyor gibi.. Gidişat iyi değil arkadaşlar.. Öyle tahmin ediyorum ve zannediyorum ki küçük bir kıvılcım her şeyin başlangıcı olacak.. İlk tohumu.. Örneğin 1.Dünya savaşı öncesi Avrupada insanlar rüyalarında genelde kan ve vahşet içerikli temalar görmüşlerdir.. Bu bir istatistiki çalışma elbette.. Soru cevap gibi düşünebiliriz.. Ve sonucunda da dünya harbi patlak verdi.. İşte bugünkü insanlığın durumunun da bundan farklı olmadığını düşünüyorum.. İnsanlık rotasız bir gemide, sonsuz okyanuslarda seyahat eder gibi ilerliyor.. Bunaldık artık arkadaşlar.. Evet.. Sıkıldık ve usandık.. Ne yapacağımızı bilemiyoruz.. Hiçbir şey tatmin edici gelmiyor.. Başta da söylediğim gibi ümitsizlik ve korku hakim herkeste.. Mevcut düzen mi bizi bu hale getirdi.. Olabilir.. Sorumlu olarak kabul edebiliriz.. Zaten İktidar da artık beklentileri karşılama noktasında değil.. İnsanların başvuracağı,sorunlarını ve düşüncelerini paylaşacağı bir yer kalmadı ülkede.. Buna rağmen herkesin gözü burada.. Türkiyede.. Sanki tüm dünya sustu,kilitlendi ve Türkiyenin ne söyleyeceğini bekliyor.. Evet.. Ben bizim söyleyebilecek bir sözümüzün kaldığını düşünmüyorum.. Her anlamda iflas ve fiyasko.. Her anlamda.. Nereye baksanız bir hezimet ve facia.. Dışarıda da ümit verici bir gelişmeye rastlamıyoruz.. Yazıyı nereye bağlayacağımı bilemiyorum.. Aklıma Üstat Necip Fazılın halimiz,yolumuz ve çaremiz isimli konferansı geliyor.. O konferansı tekrar ve yeniden umut aşılıyor.. Evet.. Sanırım İnsanlık üstadın da dediği yeni bir nizama hasret.. Bekliyoruz..

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