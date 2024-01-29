Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


29 Ocak 2024 00:32
Yolluk

Arkadaslar tayinim cikti 1 hafta oldu yollugum yatmadi mudurum bakanliktan odenek istedik para geldiginde yatiracagiz dedi. Surekli gorev yolugunda odenek olmasada eksi hesaptan odenmiyor muydu. Sistem mi degisti bilgisi olan yazarsa sevinirim


Ramazan212147
Aday Memur
29 Ocak 2024 00:44

Mutemet arj


Ramazan212147
Aday Memur
29 Ocak 2024 00:46

Mutemet arkadas varsa yazabilir mi mudurum belki yanlis biliyordur ev tasiyacagim


difficulties
Daire Başkanı
29 Ocak 2024 00:49

Evet. O yüzden ek dersler yatmadı son ay. Mahkeme olmayan parayla nasıl ödeme yapıyorsunuz olmaz böyle diyerek para olmadan ödeme yapamazsınız demiş.


Ramazan212147
Aday Memur
29 Ocak 2024 00:51

Hadi ya o zaman bakanligin keyfinimi bekliyecez simdi

difficulties, 1 saat önce

Evet. O yüzden ek dersler yatmadı son ay. Mahkeme olmayan parayla nasıl ödeme yapıyorsunuz olmaz böyle diyerek para olmadan ödeme yapamazsınız demiş.


difficulties
Daire Başkanı
29 Ocak 2024 00:58

Bilmiyorum ki. 6 aylık ödenek geldi demişlerdi. Belki de o ödenekleri ek ders için ayırdılar. Sizin için ayrı ödenek isteyip bekleyecekler. Sen ev taşı masraf yap paraya ihtiyacın olsun kimsenin umurunda değilki.

Ramazan212147, 1 saat önce

Hadi ya o zaman bakanligin keyfinimi bekliyecez simdi


Ramazan212147
Aday Memur
29 Ocak 2024 01:08

Ya birde ilce kendiside yapmadi mudurun yapacak dedi eger oyleyse sadece benim icin odenek iatenildiyse aylari bulabilir

difficulties, 53 dk. önce

Bilmiyorum ki. 6 aylık ödenek geldi demişlerdi. Belki de o ödenekleri ek ders için ayırdılar. Sizin için ayrı ödenek isteyip bekleyecekler. Sen ev taşı masraf yap paraya ihtiyacın olsun kimsenin umurunda değilki.


difficulties
Daire Başkanı
29 Ocak 2024 01:26

10 yıl oldu ben yer değiştireli. O zaman il milli eğitimde memur yapmıştı. Ama bizim köy okuluydu memur yoktu. Memur olanların memur yapıyordu galiba. Emin değilim. Son zamanlarda çoğu işleri müdürlere yıktılar. Belki müdür yapıyordur.

Çok zaman fark etmez. Yaptığı gün zaten dys'den atar sonra ilçe il bakanlık diye gider. Müdürünüze sorun. Yapmadıysa da ilçe sizin yapacağınızı söyledi deyin en azından bilsin.

Ramazan212147, 43 dk. önce

Ya birde ilce kendiside yapmadi mudurun yapacak dedi eger oyleyse sadece benim icin odenek iatenildiyse aylari bulabilir

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