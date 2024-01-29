10 yıl oldu ben yer değiştireli. O zaman il milli eğitimde memur yapmıştı. Ama bizim köy okuluydu memur yoktu. Memur olanların memur yapıyordu galiba. Emin değilim. Son zamanlarda çoğu işleri müdürlere yıktılar. Belki müdür yapıyordur.

Çok zaman fark etmez. Yaptığı gün zaten dys'den atar sonra ilçe il bakanlık diye gider. Müdürünüze sorun. Yapmadıysa da ilçe sizin yapacağınızı söyledi deyin en azından bilsin.