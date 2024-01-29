Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


29 Ocak 2024 01:16
Ayniyat Saymani Özel hizmet tazminat oranı
Merhaba; 1 Ocak 2024 tarihinden geçerli olmak üzere resmi gazetede yayımlanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararlarına göre bazı maaş parametrelerinde ek ilave artışlar olmuştur. Madde 55 te saymanlar diye ifade ediliyor. Ayniyat Saymanı bu kategoriye girer mi? Yani Ayniyat Saymanı kadrosunda bulunan personele Özel Hizmet Tazminatına ilave 20 puan verecek miyiz?

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