Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


29 Ocak 2024 01:25
14 Ekim öncesinde şark görevine başlama

Arkadaşlar doğu görevine ekim 14 te başlanırsa tayin döneminde normal tayin döneminde mi yoksa ekim ayında mı tayinci oluruz?


Türkçü07
Şef
29 Ocak 2024 09:20
güncel

tarhanatör
Aday Memur
29 Ocak 2024 09:26

14 Ekim'de ilişik kesebilirsin.


gececi22
Şef
29 Ocak 2024 09:49
15 ekimden önce başladığın için normal ilişik kesme süresinde şarkını tamamlayıp ilişik kesebilirsin. 15 Ekim sonrasında başlama yaptıysan o tarihi beklemen gerekir.

MeyM
Aday Memur
29 Ocak 2024 10:03
internette egm atama yönetmeliğinde yazıyor. egm atama yönetmeliği madde 27-ikinci bölgede göreve geç başlayanlar/15 ekimden önce başlayanlar genel atama dönemine tabidir. 15 ekim-31 aralık arasında başlayanlar hizmet süresini tamamladığı güne kadar çalışır. /// madde 43- hizmet süresinden sayılmayacak süreler/15 ekimden önce başlayıp bu sayılmayacak sürelerden birini yaparsan başlama tarihine eklersin. 15 ekimi geçerse eğer gününe gün çalışırsınız. aynı durum 1 ocak tarihini geçerse içinde bulunduğu yılın atama dönemine tabidir. (bir sonraki yılın genel atama dönemine tabi olursunuz) 6 ay daha fazla çalışır.

Tudem05
Aday Memur
29 Ocak 2024 10:07

Normal atama dönemine tabi olursunuz ve yonetloge göre 3 aya kadar eksik süreler atama


Tudem05
Aday Memur
29 Ocak 2024 10:09

3 aya kadar eksik süresi olanların bulunduğu yerdeki hizmet süresini tamamlamış sayılır


yaman32
Aday Memur
29 Ocak 2024 10:18

1 gün ile normal atamaya tabi oluyorsun


Polis6031
Şef
29 Ocak 2024 11:57
şefim şarktan şarka 15 Ekim sonrası başlanırsa ne olur sence?
MeyM, 5 saat önce
internette egm atama yönetmeliğinde yazıyor. egm atama yönetmeliği madde 27-ikinci bölgede göreve geç başlayanlar/15 ekimden önce başlayanlar genel atama dönemine tabidir. 15 ekim-31 aralık arasında başlayanlar hizmet süresini tamamladığı güne kadar çalışır. /// madde 43- hizmet süresinden sayılmayacak süreler/15 ekimden önce başlayıp bu sayılmayacak sürelerden birini yaparsan başlama tarihine eklersin. 15 ekimi geçerse eğer gününe gün çalışırsınız. aynı durum 1 ocak tarihini geçerse içinde bulunduğu yılın atama dönemine tabidir. (bir sonraki yılın genel atama dönemine tabi olursunuz) 6 ay daha fazla çalışır.
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