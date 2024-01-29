Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


29 Ocak 2024 01:25
Ekim 14 doğu görevi başlama
Arkadaşlar doğu görevine ekim 14 te başlanırsa tayin döneminde normal tayin döneminde mi yoksa ekim ayında mı tayinci oluruz?

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