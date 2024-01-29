Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


29 Ocak 2024 06:19
Türkşeker Ankara / etimesgut

Öncelikle Selamın aleyküm

2023/2 merkezi atamada lojistik branşından Türkşeker Taşra(Erimesgut ilçesine) atanam oldu.

Yeni düğün yapacağım nasip olursa kurumun lojman şartları neşer?

Biz memur olan personel için servis mevcut mu?

399 kit personeli düz memur ne kadar maaş alıyor?.

Kaç sene sonra tayin fırsatımız oluyor?

Banka promosyonu ne kadar ve hangi ay imzalandı?

Çalışan veya bilgi sahibi olan bir kişi cevap verirse sevinirim.

Kafamın karışıklığı ve sorularımın çeşitli olması hiç bir yerde kurum hakkında bilgi bulamamandan kaynaklanıyor.


civil_eng06
Şef
29 Ocak 2024 08:43

Milli Eğitim Bakanlığı başlığında alakasız bir paylaşım olmuş.

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