3 Yıl Şartı Aranmayan İller

Bu sene yeni okulumda ilk senem, yeni atandım. öncelikle söylemeliyim ki okulumdan, çalışma arkadaşlarımdan, idaremden gayet memnunum.

Fakat büyük şehirlerde yaşamın zorlaşması ve kiraların ve yaşamsal giderlerin sürekli artıyor olması yönümü doğu taraflarına çevirmeme neden oldu..

Acaba kanunlardaki 3 yıl çalışma şartı aranmayan iller konusu doğru mu? Yani 3 yıl dolmadan doğu ve güneydoğudaki bazı illere (listedeki) atama isteme şansımız var mıdır? Bilen biri yardımcı olabilir mi?

Tayin olayından emin değilim (şuan düşünüyorum bu konuda) okulumu seviyorum fakat öğrenmek istiyorum aklımın bir köşesinde bu bilgiyi muhafaza etmek istiyorum. Bilen biri var ise bilgilendirirse çok sevinirim teşekkürler.