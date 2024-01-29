Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


29 Ocak 2024 08:39
Gecenin Köründe İşe Gelmek Güzel mi?

Yıllardır kimsenin umrunda değil, milyonlarca çocuk okula, milyonlarca memur ve işçi işe gecenin köründe gitmek zorunda bırakılıyor, büyük şehirde işyerine veya okula gitmek için 1 saat önceden yola çıkmak zorunda olan var, ülkede buna dur diyecek kimse yok mu ya? Sendikalar yemekler kahvaltılar ve geziler düzenlemekten, birbirleriyle itişmekten başka bir işe yaramıyor mu? Tüm ülke bitmiş mi ya? Kimsenin diyecek sözü yok mu? Hele ki şu kış günü çocuğunuz siz veya kardeşiniz gecenin köründe yollara düşünce bu işte bir yanlışlık var demiyor musunuz? Kim dur diyecek kim yanlış bu diyecek? Her şeye bir lafı olan sendikaların memurların bu çilesine bir sözü yok mu?

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