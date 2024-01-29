Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


29 Ocak 2024 08:57
Ey Uyuyan MEmurlar!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon verilerinin vatandaşlarca iki

kat daha yüksek hissedildiğini hesapladı. TÜİK'in hesaplamalarına göre yüzde

64,7 olan 2023 tüketici enflasyonu vatandaşlarca yüzde 129,4 olarak hissediliyor.

3 Büyük kamu sendikası olan KESK, KAMU-SEN ve MEMUR-SEN? in

sosyal medya, web sitelerini taradım hiç birisi TÜİK? in bu hissedilen enflasyon

konusunda kamu emekçilerinin mali hakları gasp ediliyor vb açıklama görmedim. Neden

bu sendikalara hala üyesiniz??


murat_326
Şube Müdürü
29 Ocak 2024 08:58

Ne yapalım fikrin varmı?

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