KİT Özelleşme Süreci

Merhaba,
Söylentiler varsa sonunda bu oluyor. Özelleşen bir kurumdan 657 ye geçiş yaptım. Bu süreçte;
-sendikanın hiçbir faydasını görmedim, hatta zararını gören arkadaşlarım oldu. İstenilen yerler alındı ama farklı yerlere çıkan çok oldu. İçlerinde istediği yeren çıkanda oldu.
-Bu süreçte nedense DSI parladı, herkes DSI ye gitmek istiyordu. Çalışma bakanlığındaki bu işleri yapacak personel DSI,DHMI,KITLER,BDDK,SPK vb kurumlar harici atamaların olacağını söyledi fakat bu gibi yerlerden hepsine geçiş oldu.
-3 il seçebiliyorsunuz, herkes ilk seçtiği ile atandı.
-CV işe yarar mı? Bu süreçte siz herhangi bir adım atmazsanız çalışma bakanlığı sizi herhangi bir ihtiyacı olan kuruma atar. Ben yaklaşık 6-7 kurumla ilgililerle görüştüm. Kendimi anlattım herhangi torpil vs olmadan hepsinden onay aldım. İçlerinden birisine dilekçemi verdim, orasıda oldu.
-657 li kurum eğer taşrada yapılanması olan bir kurum içinde tayin isteyebilirsiniz. Kuruma göre zorluğu olabilir, benim olduğum kurumda sorun olmuyor genelde. Kurum dışı geçişler olmuyor onun için çok iyi bir referansınız olması gerekiyor.
-Gittiğiniz kurumdan memnun kalmayabilirsiniz, bu durumda b planı olarak bence sınava girin. Ben girmiştim ve tekrardan atandım.
Merhaba,
Söylentiler varsa sonunda bu oluyor. Özelleşen bir kurumdan 657 ye geçiş yaptım. Bu süreçte;
-sendikanın hiçbir faydasını görmedim, hatta zararını gören arkadaşlarım oldu. İstenilen yerler alındı ama farklı yerlere çıkan çok oldu. İçlerinde istediği yeren çıkanda oldu.
-Bu süreçte nedense DSI parladı, herkes DSI ye gitmek istiyordu. Çalışma bakanlığındaki bu işleri yapacak personel DSI,DHMI,KITLER,BDDK,SPK vb kurumlar harici atamaların olacağını söyledi fakat bu gibi yerlerden hepsine geçiş oldu.
-3 il seçebiliyorsunuz, herkes ilk seçtiği ile atandı.
-CV işe yarar mı? Bu süreçte siz herhangi bir adım atmazsanız çalışma bakanlığı sizi herhangi bir ihtiyacı olan kuruma atar. Ben yaklaşık 6-7 kurumla ilgililerle görüştüm. Kendimi anlattım herhangi torpil vs olmadan hepsinden onay aldım. İçlerinden birisine dilekçemi verdim, orasıda oldu.
-657 li kurum eğer taşrada yapılanması olan bir kurum içinde tayin isteyebilirsiniz. Kuruma göre zorluğu olabilir, benim olduğum kurumda sorun olmuyor genelde. Kurum dışı geçişler olmuyor onun için çok iyi bir referansınız olması gerekiyor.
-Gittiğiniz kurumdan memnun kalmayabilirsiniz, bu durumda b planı olarak bence sınava girin. Ben girmiştim ve tekrardan atandım.