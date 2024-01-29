KİT Özelleşme Süreci

Merhaba arkadaşlar, KİTte mühendis olarak çalışıyorum. Bir süredir kurumun özelleşeceğine yönelik söylentiler var. Forumda özelleşme durumunda sözleşmeli personel havuza atılıyor, 3 il seçmesi isteniyor ve kurum seçimi yapılamıyor nerede ihtiyaç varsa oraya atıyor diye okudum. Konu hakkında merak ettiğim birkaç nokta var.

1-Torpil bulunduğu takdirde kurum havuzdan o personeli isteyebiliyor mu? Torpilim yok özelleşme sürecinde CV göndersem beni ne kadar dikkate alırlar? Özellikle DSİ'de torpil bulunursa kurumun rahat olduğu söyleniyor kurumda çalışan arkadaş varsa durum gerçekten böyle mi?

2-Havuzdayken 3 il tercih edildiğinde çok da büyük olmayan illerde genellikle il merkezleri mi çıkıyor, yakın zamanda kurumu özelleşip süreci yaşayan arkadaşlar varsa atama daha çok nasıl oldu?

3-Havuzdan bir yere atandım fakat kurumda çalışmak istemediğimde 657li olacağım için tayin isteyebilir miyim?

4-Özelleşme sonucunda nereye gideceğim belli olmadığı için her ihtimale karşı 2024 KPSS'ye hazırlanmam ne kadar mantıklı olur?