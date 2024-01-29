Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


29 Ocak 2024 09:08
KİT Özelleşme Süreci

Merhaba arkadaşlar, KİTte mühendis olarak çalışıyorum. Bir süredir kurumun özelleşeceğine yönelik söylentiler var. Forumda özelleşme durumunda sözleşmeli personel havuza atılıyor, 3 il seçmesi isteniyor ve kurum seçimi yapılamıyor nerede ihtiyaç varsa oraya atıyor diye okudum. Konu hakkında merak ettiğim birkaç nokta var.

1-Torpil bulunduğu takdirde kurum havuzdan o personeli isteyebiliyor mu? Torpilim yok özelleşme sürecinde CV göndersem beni ne kadar dikkate alırlar? Özellikle DSİ'de torpil bulunursa kurumun rahat olduğu söyleniyor kurumda çalışan arkadaş varsa durum gerçekten böyle mi?

2-Havuzdayken 3 il tercih edildiğinde çok da büyük olmayan illerde genellikle il merkezleri mi çıkıyor, yakın zamanda kurumu özelleşip süreci yaşayan arkadaşlar varsa atama daha çok nasıl oldu?

3-Havuzdan bir yere atandım fakat kurumda çalışmak istemediğimde 657li olacağım için tayin isteyebilir miyim?

4-Özelleşme sonucunda nereye gideceğim belli olmadığı için her ihtimale karşı 2024 KPSS'ye hazırlanmam ne kadar mantıklı olur?


yeniüye.00
Aday Memur
29 Ocak 2024 09:15

ben özelleştirmeden dsi ye atandım.

1- kurum yazılı olarak seni talep ederse o kuruma gidersin. ancak yazılı olarak istemek isterler mi bilmiyorum bana yardımcı olmamışlardı. CV göndermeye uğraşma kamuda bakmazlar buna. sendika ile iletişimde ol onlar seni istediğin yere yaparlar. 3 il yazıyorsun genelde ilk tercihine gidersin ama kurum ve ilçe belli olmaz. kurum sana der sana taşrada ihtiyaç var mecbursun. DSİ nin rahatlığı çalıştığın yere ve mesleğine göre değişir. ben EUAŞ tan geldim memnun değilim. Şimdi o günlere dönsem tayin isterim kendi kurumumda kalırdım. kpss bence gereksiz. zaten istediğin yere ve ile çok büyük ihtimalle gidersin. torpile de gerek kalmaz. sendika halleder.


mervekarabunar
Aday Memur
29 Ocak 2024 09:21

Peki bu reform kapsamında yapılanan tüm kitlere havuz hakkı gelecek mi acaba çünkü bir çok kit var ve çok fazla kurum değiştiren olur bu da sıkıntı olmaz mı? Kesin mi yani havuz hakkı verileceği bilen var mı?


seaydinn
Aday Memur
29 Ocak 2024 09:47

Siz hangi DSİ'ye atandınız?

yeniüye.00, 3 saat önce

ben özelleştirmeden dsi ye atandım.

1- kurum yazılı olarak seni talep ederse o kuruma gidersin. ancak yazılı olarak istemek isterler mi bilmiyorum bana yardımcı olmamışlardı. CV göndermeye uğraşma kamuda bakmazlar buna. sendika ile iletişimde ol onlar seni istediğin yere yaparlar. 3 il yazıyorsun genelde ilk tercihine gidersin ama kurum ve ilçe belli olmaz. kurum sana der sana taşrada ihtiyaç var mecbursun. DSİ nin rahatlığı çalıştığın yere ve mesleğine göre değişir. ben EUAŞ tan geldim memnun değilim. Şimdi o günlere dönsem tayin isterim kendi kurumumda kalırdım. kpss bence gereksiz. zaten istediğin yere ve ile çok büyük ihtimalle gidersin. torpile de gerek kalmaz. sendika halleder.


yakaza16
Aday Memur
29 Ocak 2024 11:14

Merhaba,

Söylentiler varsa sonunda bu oluyor. Özelleşen bir kurumdan 657 ye geçiş yaptım. Bu süreçte;

-sendikanın hiçbir faydasını görmedim, hatta zararını gören arkadaşlarım oldu. İstenilen yerler alındı ama farklı yerlere çıkan çok oldu. İçlerinde istediği yeren çıkanda oldu.

-Bu süreçte nedense DSI parladı, herkes DSI ye gitmek istiyordu. Çalışma bakanlığındaki bu işleri yapacak personel DSI,DHMI,KITLER,BDDK,SPK vb kurumlar harici atamaların olacağını söyledi fakat bu gibi yerlerden hepsine geçiş oldu.

-3 il seçebiliyorsunuz, herkes ilk seçtiği ile atandı.

-CV işe yarar mı? Bu süreçte siz herhangi bir adım atmazsanız çalışma bakanlığı sizi herhangi bir ihtiyacı olan kuruma atar. Ben yaklaşık 6-7 kurumla ilgililerle görüştüm. Kendimi anlattım herhangi torpil vs olmadan hepsinden onay aldım. İçlerinden birisine dilekçemi verdim, orasıda oldu.

-657 li kurum eğer taşrada yapılanması olan bir kurum içinde tayin isteyebilirsiniz. Kuruma göre zorluğu olabilir, benim olduğum kurumda sorun olmuyor genelde. Kurum dışı geçişler olmuyor onun için çok iyi bir referansınız olması gerekiyor.

-Gittiğiniz kurumdan memnun kalmayabilirsiniz, bu durumda b planı olarak bence sınava girin. Ben girmiştim ve tekrardan atandım.


seaydinn
Aday Memur
29 Ocak 2024 11:56

Siz havuzdan gittiğiniz kurumu sevemediğiniz için tekrar kpss ile mi atandınız?

yakaza16, 49 dk. önce

Merhaba,

Söylentiler varsa sonunda bu oluyor. Özelleşen bir kurumdan 657 ye geçiş yaptım. Bu süreçte;

-sendikanın hiçbir faydasını görmedim, hatta zararını gören arkadaşlarım oldu. İstenilen yerler alındı ama farklı yerlere çıkan çok oldu. İçlerinde istediği yeren çıkanda oldu.

-Bu süreçte nedense DSI parladı, herkes DSI ye gitmek istiyordu. Çalışma bakanlığındaki bu işleri yapacak personel DSI,DHMI,KITLER,BDDK,SPK vb kurumlar harici atamaların olacağını söyledi fakat bu gibi yerlerden hepsine geçiş oldu.

-3 il seçebiliyorsunuz, herkes ilk seçtiği ile atandı.

-CV işe yarar mı? Bu süreçte siz herhangi bir adım atmazsanız çalışma bakanlığı sizi herhangi bir ihtiyacı olan kuruma atar. Ben yaklaşık 6-7 kurumla ilgililerle görüştüm. Kendimi anlattım herhangi torpil vs olmadan hepsinden onay aldım. İçlerinden birisine dilekçemi verdim, orasıda oldu.

-657 li kurum eğer taşrada yapılanması olan bir kurum içinde tayin isteyebilirsiniz. Kuruma göre zorluğu olabilir, benim olduğum kurumda sorun olmuyor genelde. Kurum dışı geçişler olmuyor onun için çok iyi bir referansınız olması gerekiyor.

-Gittiğiniz kurumdan memnun kalmayabilirsiniz, bu durumda b planı olarak bence sınava girin. Ben girmiştim ve tekrardan atandım.

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