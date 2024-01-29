Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


29 Ocak 2024 09:41
asm çalışan personelin derece kademe

asm de çalışan ebe nin sözleşmelide 7 yıl hizmetim var kadroya geçtikten sonra hizmet birleştirmesi yaptım. kadro derecemin düzeltilmesini talep ettim. aldığım cevap asm de kadro derece ilerlemiyor red yedi dilekçe bu nasıl iş bilmezlik böyle birsey var mı ?

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