kura saati iller arası

ilan metninde saati açıklanacak diyor ama herhangi bir bildirim olmadı normalde de böyle mi işliyor saati belli oluyor mu bilgisi olan var mı

ilan metninde saati açıklanacak diyor ama herhangi bir bildirim olmadı normalde de böyle mi işliyor saati belli oluyor mu bilgisi olan var mı