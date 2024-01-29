Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


29 Ocak 2024 10:04
kura saati iller arası
ilan metninde saati açıklanacak diyor ama herhangi bir bildirim olmadı normalde de böyle mi işliyor saati belli oluyor mu bilgisi olan var mı

kitlendik
Şef
29 Ocak 2024 11:00

Gecen gün ben de bunu araştırdım nerden gördüm bilmiyorum saat 10da youtubeda canlı yayında yerleştirmeler yapılmış noter ile. Şimdi aradım bulamadm nerde gördüğümü, o saatlerde ara ara youtube dan kontrol edersiniz zaten 35 dakika gibi bişey sürüyor çok uzun sürmüyor. TC Sağlık Bakanlığı youtube kanalı, takip eder bildirimleri açarsanız bildirimi de gelir. O saatten önce zaten açıklanmaz.


Tayinci27
Aday Memur
29 Ocak 2024 11:34
teşekkürler sağolun
Toplam 2 mesaj

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