Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


29 Ocak 2024 10:18
Ekip portal

Ekip portaldaki sorun ne zaman çözülecek bilgisi olan var mı? Eş durumu için dilekçe vermiştim ve beklemede kaldı. Son haftalarda eş durumu ataması yapılabilen oldu mu?

Çok Yazılan Konular

tds maasları3+1 eş durumu ocakta açılır mı?eş durumu açılmışKadroluyken tekrar kpss ye girip atanabilir miyim?Evrak teslimi sonrası gitmemekGeç kadroya geçirilmealt bölge tayini karar verme kimin yetkisinde ? İşe Hiç Gelmeyen HekimTds alımında puanlar kaça düşer kacinci siralamaya kadar alim olur önceki alimda siralama nasildiyeni atanan hemşire temel olarak neyi bilmeli?

Sözlük

yecüc mecüc 5 sorry 1 gülfeşan 11 uykusu kaçmak 1 Gözden ırak olanin gönüldende ırak olması 3 muz 2 Kadının kendi soy isminde kalması? 8 cimri 3 lol 3 Minyon 2

Son Haberler

Haftada 30 saat ders okutan ücretli öğretmenlere ayrıca kurs ek ders ücreti ödenir mi?İzmir'de refüje çarpan otomobildeki 2 kişi öldüDepremde yitirdiği komşularının isimlerini telefon rehberinden silemiyorTürk astronotun 'ALGALSPACE' deneyi uzun süreli uzay görevlerine katkı sağlayacakBelözoğlu: Süpermarket çalışanına değil, banka müdürüne güvendik

Editörün Seçimi

Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkHakkariye atandım. Hakkaride yaşamayı tecrübe edenler yazabilir mi?Askeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava Süreci