Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


29 Ocak 2024 10:32
Geçici görevlendirme dilekçesi kaç günde sonuçlanır

arkadaşlar geçici görevlendiirme dilekçesi kaç günde sonuçlanır??

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