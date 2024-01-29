Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


29 Ocak 2024 10:43
Memurların , İşçiler gibi örgütlenememesi !

Gündemi takip ediyorsanız, Kamu işçileri Memura verilen seyyanen zam yanında memurun toplu sözleşmesi nedeniyle sözde memurun yüksek aldığını algısını öne sürüp ek zam talep ediyorlar. Kamudaki ücret adaletsizliğinin en yoğun yaşandığı normal memur ve Kamu işçi kesimidir geçen yıllarda maaş farkı 8-10bin tlye kadar çıkmıştı ve verilen ek zamla bu fark bir nebze kapandı, şimdi işçi kanadı bunu tekrar açmak için ellerinden geleni yapıyor örgütlü bir şekilde talepte bulunuyorlar,

Benim şahsi düşüncem tüm memurların ortak aldığı ödelerde ortak talepte bulunmak gerektiği yönünde mesela mühendis doktor heşire vs bazında değil bu kesimlerinde memurla aldığı ortak ödemelerin artırılmasını istemeliyiz diğer türlü güç bölünecek ve hiç bir etkisi olmayacak.

Yapmamız gerek özellik ülke gündeminin yoğun olarak döndüğü " X Twitter" da bir günden oluşturmalıyız ve Hak talebinde bulunmalıyız

Talepleriniz İşçiye verilen "İkramiye, Tediye, Yol ve Yemek ücreti, Sosyal denge ödemleri ve iş primi ödeme kalemlerinden talep etmeliyiz"

Seyyanen zam miktarında artış,eş ve çoçuk parasında artış talep etmeliyiz, 3600 ek göstergeyi acilen çıkarttırmalıyız.

Özellikle memurlar.net'in öğretmenleride etkiylecek bu talebin ana gündem maddesi olarak anasayfalarında yayınlamlılar"

ülkemizin gerçeği olan seçim = zam algısı nedeniyle bu seçimlerde aldık aldık almaz isek 4-5 yıl birşey beklemeyin :)

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