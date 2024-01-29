KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : ayşegül bgm


29 Ocak 2024 10:57
ATT lere kaç sayı gelir
35 binlik sağlık atamasında ortalama kaç gelir acaba att lere

darkkinght
Memur
29 Ocak 2024 11:04

önceki atanıp gitmeyenler tercih yapar mı acaba tekrar


cemalettin32
Aday Memur
29 Ocak 2024 11:43
Sayı az payda az olur 150 civarı bekliyorum
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