Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


29 Ocak 2024 11:34
kadrolu iken istifa edip 3+1 başlamak

iyi günler arkadaşlar 2017 yılında 3+1 atandım kadroya geçtim süre sonunda geçen yıl istifa edip tekrar tds 3+1 alımda atandım sözleşmeli mi olmam gerekiyor yoksa beni kadrolu mu başlatmaları gerekiyordu.


darkkinght
Memur
29 Ocak 2024 11:47

kadroludan sözleşmeliye geçiyorsunuz ilanda nasılsa ona göre başlarsınız

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