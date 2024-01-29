KPSS ve diğer sınavlar \ Özel Sektör (657 Yayınevi desteği ile)
Editörler : F16 Gökçen


29 Ocak 2024 12:02
QNB Finansbank Erzurum telefon bankacılığı müşteri danışmanlığı

Merhaba arkadaşlar 1 hafta önce Qnb Telefon Bankacılığı için online sınava katılmıştım.Olumlu sonuçlandı.Yarın içim online mülakata katılacağım.

Daha önce bu bölümde çalışan tecrübeli arkadaş var mıydı,mülakata katılacak var mıdır? Yardımcı olucak arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim

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