Özel şirketten belediyeye bilgisayar programcılığı ilerlemesi

Merhaba.

Özel şirketlerde yaklaşık 10 yıl bilgisayar programcısı olarak çalıştım. Sonrasında belediyeye girerek sözleşmeli olarak işe başladım ve en son kanun ile memur oldum.

Özel şirketlerde çalıştığım sürenin önemli bir kısmını lise mezunu (düz lise) olarak çalıştım ve sonrasında tarihinde Bilgisayar Programcılığı (yüksek okul) mezunu oldum. Mezun öncesi e-devlet portalında SGK kodum Bilgisayar Programcısı olarak görünmektedir. Yani çalıştığım şirketler doğru kodda göstermişler.

Belediyeden bana özel şirketlerde çalıştığım 10 senenin %75?inin sayılabileceği bilgisi verildi ve şirketlerden evrak toplamam istedi. Gerekli evrakları toplayarak kurumun İK birimine teslim ettim. Bana 657?nin 36C maddesi gereği sadece Bilgisayar Programcılığı (yüksek okul) bölümünden mezun olduktan sonraki kıdemin sayılabileceği bilgisi verildi. Yani mezuniyet öncesi yok sayıldı.

Düşüncem şu ki özel şirketlerde bilgisayar programcısı olarak çalışmak için Bilgisayar Programcılığı diploması aranmıyor ve şirket sizi bu kadroda istihdam ederek SGK kodunu Bilgisayar Programcısı olarak girebiliyor. Örneğin mühendis olmak için mühendislik mezunu olmak zorundasınız fakat programcı olarak çalışmak için Bilgisayar Programcılığı (yüksek okul) diplomasına sahip olmak zorunda değilsiniz. Yani lise mezunu biri teknikerlik ve mühendislik yapamıyor fakat programcılık yapabiliyor. Yalnızca Bilgisayar Programcılığı (yüksek okul) mezunu kimseler program yazabilir ve yalnızca Bilgisayar Programcılığı (yüksek okul) mezunu kimseler özel şirketlerde SGK?da Bilgisayar Programcısı olarak nitelendirilebilir diye bir kanun, yönetmelik ya da mevzuat yok. Bunun önü mühendislik ya da teknikerlik gibi kapalı değil.

Tüm bu nedenlerden dolayı kurumun 657?nin 36C maddesini gerekçe göstererek diploma tarihi öncesi hizmet birleştirme talebimi yok sayabilir mi? Sayamaz ise nasıl nasıl bir yol izlemem gerekir? Nasıl bir görüş sunmam ya da sayılması için hangi merciye resmi yolla başvurmam gerekir?

Herkese iyi çalışmalar dilerim.